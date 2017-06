Buongiorno a tutti

Sono nuovissimo del forum e sinceramente sono capitato quì per caso, seguendo alcune discussioni sull'argomento vendite immobiliari, siete saltati fuori e ho notato dai vostri commenti, una certa volontà di fare bene il proprio lavoro, almeno sulla "carta".

Perciò voglio porvi alcune domande e considerazioni.

Alcuni anni fa, quando ancora il mercato immobiliare era "gonfio", ben gonfio, parlo degli anni 80-90, incoraggiato anche da mio padre che avendo molte amicizie era una di quelle persone di riferimento nella sua piccola zona, quando si cercava di acquistare o vendere un immobile, pur non facendo ufficialmente il mediatore, il sensale di una volta praticamente, ho anche io acquistato e rivenduto, magari con il solo compromesso in mano, immobili e terreni.

Poi la mia strada lavorativa è cambiata totalmente, ma non ho mai smesso di immaginare una compravendita quando vedo una casa vuota, rovinata o in vendita.

sempre case di un certo tipo, coloniche con o senza terreno da ristrutturare e non, nella mia zona, che è la Toscana fra arezzo siena e firenze.

Ed è così che l'ultimo investimento da me effettuato a questo proposito è stato un casolare con fienile completamente diruto alle porte del chianti, uno degli ultimi rimasti e da cercare col lanternino per individuarlo.

L'ho preso senza tante pretese o fretta di venderlo, l'ho ristrutturato abbastanza finemente, con calma, e dopo alcuni anni, intorno al 2000, ho deciso di metterlo in vendita.

Il mio ricordo era positivo sul mondo immobiliare e confidavo in alcuni soggetti avendo perduto tutti i contatti che avevo in precedenza.

Non è andata proprio così, spesso mi sono trovato ad avere a che fare con agenti professionisti che avevano pochi contatti, molto specifici e che avevano perduto il loro bagaglio e bacino di utenti.

Non per causa loro, forse, ma più facilmente per il cambio epocale subìto dal mercato.

Bene, scoraggiato da questo impatto ho deciso di affittare la casa come casa vacanze per alcuni anni e devo dire che a tutt'oggi è stata una scelta assennata almeno per i bei soldini che rende questa attività, la zona è ben vocata e i prezzi sono sicuramente sopra la media perciò niente da lamentarsi, dico io.

Solo che di situazioni del genere ne ho diverse più o meno messe bene e di alcune vorrei liberarmi, non sono pochi gli impegni e io comincio ad avere una certa età..

Bene, mi sono riavvicinato al mercato immobiliare tramite i soliti canali per metter in vendita alcune di queste realtà e sono rimasto deluso dal modo di fare di molti agenti che hanno un parco ampio di immobili ma che non seguono bene le cose e stentano anche solo ad avere richieste di questa tipologia, visto che quì, tolto i centri storici è l'unica tipologia che ancora si può trattare con una certa soddisfazione.

O mi sbaglio?

Possibile che la colonica finemente rimessa bla bla bla con fienile piscina parco bla bla vigna olivi etc. non sia più appetibile?

è così o sto sbagliando approccio?

Non chiedo una miseria ma nemmeno una esagerazione confrontando i prezzi in giro, e tutti gli ospiti che vengono in affitto, facoltosa gente da tutto il globo, meno che dall'Italia, non fa che fare i complimenti a questo "piccolo paradiso" in terra toscana, ritenendolo degno del prezzo pagato e abbastanza unico ad oggi fra le tipologie presenti nel mercato.

Dove sbaglio?

Come faccio a sapere quale agenzia merita attenzione e quale no?

Il web sinceramente mi convince poco, parlo dei grandi portali, dove si trova di tutto e di più ma che non mi ispirano grande professionalità nel trattare caso per caso.

Si è vero che il bacino di utenze è infinito ma le offerte lo sono altrettanto e non vedo plausibile che chi vuole qualcosa vicino al milione si perda nelle ricerche via internet per trovare quello che cerca, come invece sicuramente farà chi cerca casa e vuole risparmiare sull'appartamento, sono più convinto che nel primo caso debba essere la figura dell'agente immobiliare che fa incontrare domanda e offerta.

Inoltre l'ultimo agente che ho contattato, dopo aver millantato parco di clienti enorme, voleva poi inserire sui portali internet l'annuncio di vendita.

beh ma se hai un buon parco perchè inserisci nel guazzabuglio una cosa del genere, e poi allora posso farlo da me, dove sta il mestiere?



Sicuramente sono io che sbaglio, il mondo è cambiato, le professioni pure e le coloniche in toscana non interessano più a nessuno, ma vorrei un parere spassionato da chi è del mestiere, per questo pòsto il quesito quì

Un grazie a chi vorrà rispondermi e perdonate le mie mancanze se ci sono sul modo che ho usato per farlo.

Saluti

Marco

