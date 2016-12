quindi hai agito nella massima correttezza e trasparenza.

quello che mi fa strano è che la banca avrebbe dovuto mettere il blocco sul conto e poi iniziare le pratiche di successione (che, se sei l'unico erede, per la banca si riducono alla produzione dell'atto notorio e se non dell'atto sostitutivo).



secondo me la banca, per non impicciarsi e visto l'importo limitato, ha fatto finta di niente e ha chiuso il conto in modo "ordinario", come se gli intestatari fossero vivi.

se è davvero così, normalmente direi di stare tranquillo; è una cosa che si fa "normalmente" un po' con la connivenza del bancario di fiducia.



però se le rogne con l'eredità sono con qualcuno di particolarmente puntiglioso, passo parola a chi è legalmente più preparato di me.

Clicca per allargare...