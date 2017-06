Buonasera,

sto seguendo un'asta di un immobile con regolare contratto di affitto anteriore alla messa all'asta, il curatore mi ha già annunciato che l'inquilino non paga, è possibile sfrattarlo agevolmente oppure con tempi lunghi e con elevate spese?

Vi ringrazio in anticipo per la risposta

Clicca per allargare...