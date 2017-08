Quindi,per vendere l'immobile libero,è necessario dare disdetta dopo i primi 4 anni con la motivazione della vendita.(o aspettare la scadenza successiva ai primi 4 anni e non rinnovare il contratto).



La proprietà ha dato disdetta nei termini di legge, ma a nulla è servito, la R/R non è mai stata ritirata dagli inquilini. Un incontro bonario è stato poi proposto presso i nostri uffici ma hanno risposto che non ne comprendevano il motivo.

Quindi a questo punto immagino che la cosa corretta da fare sia quella di avviare la procedura di sfratto per morosità.



Altri suggerimenti?

