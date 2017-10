La sospensiva è sì contorta, tuttavia con queste clausole capita che il venditore resti in balia dell'acquirente che potrebbe anche dire che non gli danno il mutuo per poi magari comprarsi un'altra casa vista in seguito al preliminare facendo un "gioco" non troppo limpido poiche si blocca un immobile e si fa perdere la mediazione all'agente immobiliare che ha lavorato: qui, a ben vedere, si chiede di dimostrare che la banca non eroga il mutuo e cioè non accontentarsi delle sole parole. Altrimenti chiunque puo bloccare una casa, nel frattempo, cercarsene un'altra o comunque cambiare idea per le piu svariate ragioni tanto non perde (LUI) ma solo il proprietario e il venditore: Stando a ciò che dice stefanodv89 la banca gli erogherebbe il mutuo all'80% ma lui per ragioni sue non ha piu il 20% e quindi gli altri soggetti (venditore e agente) ?

