La provvigione dovuta all'agente, anche in questo caso (il tuo) ammonta comunque ad una mensilità.

Essendo un ex avvocato dovresti saperlo perfettamente (poichè come dite sempre voi avvocati: "la legge non ammette ignoranza").



Probabilmente quando hai chiesto i costi, tu e l'agente non vi site intesi nel senso che probabilmente lui intendeva le somme che servivono per entrare (ovvero deposito cauzionale, costi per registrazione contratto -che nel tuo caso non c'è- e mensilità affitto anticipata) dando per scontato che la provvigione era un'altra cosa, mentre tu evidentemente intendevi i costi complessivi di ogni e qualsiasi voce (provvigione compresa).



Ora poichè il collega ha risposto al tuo quesito senza includere la sua provvigione, non significa che detta provvigione non sia dovuta, poichè è risaputo che debba essere pagata, salvo patti contrari (che in questo caso, tu stesso dici implicitamente non esserci).

Anche tu, avresti potuto per chiarezza e a scanso di equivoci, essere più incisivo e chiedere perciò se la provvigione fosse dovuta o meno (dato che come scrivi tu, dalle tue parti a volte è il proprietario dell'immobile che se l'accolla, ma questo avviene direi forse e solo dalle tue parti).



Inoltre poichè sei un ex avvocato, direi che non c'è violazione della buona fede, in quanto sei perfettamente consapevole delle leggi vigenti e non un perfetto sprovveduto, in materia.

Non c'è neppure scorrettezza, ma come scritto poc'anzi semplicemente si è trattato di un fraintendimento.

Clicca per allargare...