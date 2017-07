Salve pongo a voi il mio quesito. Sono proprietario del 65% di un locale commerciale in comunione con proprietà indivisa è ho deciso di trasferire la mia azienda in locazione presso questo locale. Ho formulato il canone di locazione pari ad € 500,00 mensili al mio comproprietaro che reputa la somma non sufficiente. Premetto che il locale ad oggi non lo pagano piu di tanto è abbiamo avuto già una causa di sfratto di un inquilino moroso. Chiedo cosa posso fare.

Clicca per allargare...