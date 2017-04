Salve, mi sono iscritto per proporvi il seguente quesito.

La casa mi sarà consegnata completamente rifinita al costo di 200.000 EUR.

Tuttavia allo stato attuale mancano la pavimentazione, gli infissi etc... credo in gergo si dica "stato di grezzo avanzato". I lavori di rifinitura inizieranno solo dopo il compromesso.

Dal compromesso al rogito anticiperò al costruttore circa 50.000 EUR, a fronte di fideiussioni.



Volevo capire come chiedere il mutuo sull' 80% di 200.000 EUR. Devo aspettare che i lavori siano ultimati? A quel punto, quando ormai ho anticipato 50.000, se la banca non mi accordasse il mutuo o me lo accordasse su una cifra inferiore? Dovrei scrivere nel compromesso una clausola?

Oppure sono costretto a chiedere il mutuo sull'80% del valore attuale?

Grazie per i chiarimenti.

