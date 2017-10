Buonasera Pyer, è un po' che non ci sentiamo.

In merito a quanto richiesto rispondo che:

1) Il divieto per il delegato di rappresentare più di 1/5 delle teste e dei millesimi scatta quando sono superati entrambi i limiti. L'art. 67 disp. att. c.c. infatti dice:" Se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale". D'altronde se bastasse il superamento di uno solo dei limiti per escludere il delegato dalla partecipazione all'assemblea avremmo la situazione paradossale in cui un condòmino avente da solo più di 200 millesimi non avrebbe la possibilità di delegare alcun rappresentante ma dovrebbe sempre partecipare di persona.

2) Il divieto di eccessivo accaparramento delle deleghe espresso dal citato art. 67 dacc è stato introdotto con la legge di riforma del condominio entrata in vigore il 18 giugno 2013. In precedenza la materia non era regolata da norme di legge. Evidentemente hai scovato in rete una vecchia formulazione dell'art. 67.

3) E' il presidente che deve eccepire al delegato l'eccessivo numero di deleghe dichiarando inammissibili quelle che portano al superamento dei suddetti limiti di legge. Qualora il presidente non lo eccepisca (pe r errore od ignoranza in materia) le deliberazioni prese con i voti determinanti di quelle deleghe sono annullabili ex art. 1137 c.c.; poiché esiste un termine tassativo di 30 giorni per impugnare una delibera annullabile, tutte le delibere prese in passato (anche se viziate) diventano perfettamente valide una volta decorso il termine di impugnazione.

Spero di essere stato comprensibile e ti saluto cordialmente.

