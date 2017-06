Buongiorno, è il mio primo post e scrivo perchè ho urgente bisogno di un consiglio!

Una settimana fa ho fatto una proposta con vincolo di mutuo (per mia tutela dato che non avevano nessuna informazione dell'immobile se non una planimetria di 40 anni fa senza nemmeno le misure) per un immobile, era in vendita a 135.000,00 ho offerto 120 e l'agenzia che naturalmente vuole guadagnarci mi ha chiesto 12.200 euro di percentuale, dicendo che avrebbero fatto di tutto perchè venisse accettata in quanto estremamente conveniente per loro.Ho accettato l'imbroglio (perchè lo sembra). Intanto l'ho fatto valutare, misurare, ho chiamato geometra e ingegnare, nonchè preventivi di ditte per valutare i lavori da fare. Ora vengo a sapere che continuano le visite e valutano nuove proposte, la mia è ancora lì che aspetta non si sa cosa. L'agente immobiliare si è fatto di nebbia, sono riuscita a contattarlo e la sua risposta è stata: i proprietari non sono contenti della tua offerta, ne vorrebbero valutare altre. Intanto loro hanno i miei assegni di anticipo, sia per l'immobile che per l'agenzia, non sono nemmeno sicura che abbiamo presentato la proposta... tuto ciò blocca la mia ricerca! come devo comportarmi? è un modo etico di lavorare questo? spero di non aver tralasciato dettagli, ma mi piacerebbe poter aver un incontro col proprietario e l'agente, si potrebbe fare?

