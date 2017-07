La ringrazio prima di tutto per la risposta.

Le modifiche che ho effettuato riguardano principalmente le documentazioni che mi dovranno essere fornite per la verifica delle condizioni dell'immobile (nel testo originario potevo ritirarmi dall'acquisto solo se la documentazione non era ok ma solo ed esclusivamente con un atto notarile; sinceramente vorrei evitare di dovermi rivolgere ad un notaio qualora la documentazione sia palesemente non a posto).



L'unico aspetto che penso impatti sull'agente immobiliare è che ho inserito come clausola che si perfeziona l'impegno con l'agenzia immobiliare solo a conclusione dell'acquisto. Mi rendo conto che questa può essere una condizione opinabile ma ho preferito inserirla (e questa può essere motivo di confronto con l'agente ma per il resto delle modifiche non credo possano essere di intralcio alla trattativa).

Clicca per allargare...