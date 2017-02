Buonasera a tutti,

mi sono iscritta al Forum per poter scambiare consigli sull'esame che a fine febbraio sosterro' alla Camera di Commercio di Genova.

Mi sto esercitando sui quiz della CCIAA di Venezia ma vorrei sapere qualcosa in piu da chi magari lo ha gia sostenuto.

Grazie in anticipo a tutti.

Stefania

Clicca per allargare...