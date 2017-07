mi sa che mi sono spiegato male: io la caparra l'ho versata contestualmente alla proposta ed è di 5000 euro ma ho saputo che l'agente non l'ha ancora data al venditore proprio per la presenza della clausola sospensiva. Inoltre devo dargliene altri 20k ad integrazione entro il 31 Luglio.

Peraltro non mi pare di aver alcun diritto a cambiare idea, semmai potrebbe essere la banca a non dare il mutuo per qualsivoglia motivo e a quel punto scatterebbe la clausola.

Nessuno comunque obbligava inoltre il venditore ad accettare la clausola sospensiva se non gli andava bene ma nel momento in cui l'ha fatto si dovrebbe prendere le sue responsabilità, non trovi?

