Buongiorno

Ci capita spesso di ricevere richieste dai clienti per cercarle proprietà da acquistare con formula affitto con riscatto e nonostante i miei sforzi di informarmi su questo argomento , mi sono imbattuta in una marea di informazioni spesso anche contrari una con l'altra.

1) Chi sceglie lo schema per il contratto? ovviamente siamo noi a dover guidare le parti e quindi incanalare la trattativa nella direzione giusta, ma come orientarsi?

2) perche non tutti notai fanno questi compromessi?

3) noi come agenzia presentiamo la fattura per l'affitto? per la vendita? per entrambe?

4) in caso di beghe, e arrivano sempre, quale contratto prevale l'affitto o la vendita???

5) che garanzie ci sono per il proprietario che un domani si ritrova con la casa occupata e con la vendita svanita??

6) altri lati oscuri che mi sfuggono?



Grazie a chi mi risponderà.

