Buonasera,





Pongo questi quesito:





Ho firmato un compresso per un immobile in costruzione con un'impresa, con l'accordo fra le parti che lo stesso sia saldato solo ed esclusivamente a lavori finiti e casa abitabile ed i lavori inizino a delibera bancaria positiva





Tramite il mio consulente finanziario richiedo come prodotto il 100% del mutuo che viene concesso per esempio da MPS.





La pratica non si può inserire perché necessità di un accatastamento, mi rivolgo al costruttore che mi comunica che può rilasciarmi l'accatastamento in fase di costruzione cioè F3.





Il mio consulente (salvo verifiche) ci dice che dovrebbe essere necessaria l'accatastamento casa finita, che credo il costruttore non può rilasciare.





Pertanto mi chiedo, come è possibile accedere ad un mutuo del genere senza l'accatastamento? Quindi nn si può comprare una casa in costruzione?Premettendo che la banca eroghi il mutuo solo a casa completata, pertanto senza rischio alcuno. Avete delle soluzioni o esperienze?

