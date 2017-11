Salve a tutti !

Vorrei un vostro consiglio: siamo 11 condomini, senza amministratore ma riusciamo a gestirci comunque fino a che, la settimana scorsa abbiamo deciso 10 su 11 di fare dei piccoli lavoretti tanto che la spesa cadauno è stata di 35€. Il condomino che non era d'accordo , ha espressamente detto ad uno di noi, di non partecipare più a nessuna spesa tanto che non ha versato la sua quota, anticipata da noi condomini di comune accordo..Adesso, senza avere un amministratore, come possiamo agire nei suoi confronti? Il mio legale mi ha consigliato di mandargli in raccomandata una lettera in cui lo invitiamo e diffidiamo a versare la sua quota entro 15 giorni..

Voi cosa dite? Vi è mai capitata una cosa del genere?

Grazieeeeeeeeee mille per la vostra attenzione.

