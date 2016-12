Buongiorno a tutti, è il mio primo post e spero di non aver sbagliato sezione del forum per la pubblicazione. Sono totalmente inesperta del mondo immobiliare, e volevo chiedervi consigli su quanto segue.

Questa la mia situazione: sono proprietaria di una villetta, ma vorrei andare a vivere in un'altra casa, sempre di mia proprietà, che però necessita di essere completamente ristrutturata.

Non avendo liquidità, dovrei necessariamente sostenere le spese di ristrutturazione con il ricavato della vendita della mia attuale casa di abitazione.

Quello che mi chiedo è: è fattibile (o nella prassi è accettato o comunque praticato) il vendere subito la casa (ricevendo quindi il prezzo) ma riservandomi di abitarci per un periodo determinato (direi tra gli 8 e i 12 mesi) in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dell'altra casa? Ovviamente tenendo conto di un tanto nella determinazione del prezzo di vendita (ad esempio praticando uno sconto sul prezzo base).

Grazie in anticipo ai consigli ed alle risposte che mi verranno date.

