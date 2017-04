Buongiorno a tutti,

mi sono appena registrata e scrivo il mio primo messaggio cercando di essere chiara.

L'immobile che vorrei acquistare ha il seguente problema: mi è stata consegnata scheda catastale che però presenta una difformità, ovvero nella scheda non è indicato l'ingresso al giardino di proprietà dal vialetto condominiale.

L'agente immobiliare mi ha detto che quello che conta è quanto indicato nella scheda comunale e non quella al catasto e che quella depositata in comune deve avere per forza l'ingresso indicato, altrimenti l'immobile non avrebbe mai ottenuto l'abitabilità. Gli ho chiesto di verificare e dopo una settimana mi chiama per confermarmi che in comune è tutto conforme allo stato di fatto... solo che non ha potuto prendere copia della scheda perché la procedura di rilascio è complicata.

Io tendo a non fidarmi di cose dette a voce non verificabili, soprattutto se si tratta di cose che implicano questioni econimiche rilevanti come comprare casa.

È davvero così complicato ottenere copia della cartina depositata in comune? Cosa succede se acquisto l'immobile le cui schede catastali e comunali non corrispondono allo stato di fatto?

