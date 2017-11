Vorrei gentilmente sapere se sono previste agevolazioni fiscali anche per le innovazioni condominiali,oltre che per le ristrutturazioni.

L’innovazione riguarderebbe la piscina condominiale,non più a norma,per la quale saranno proposte nella prossima assemblea tre opzioni,in ordine crescente di spesa:

A) manutenzione ordinaria impianto idraulico mal funzionante e piccoli interventi di messa a norma

B) manutenzione straordinaria dell’esistente ,con adeguamento impianti,sostituzione telo e abbassamento livello (da m. 1,70 a m. 1,40 )

C) innovazione consistente nella costruzione di nuova piscina più grande ,sistemazione zona circostante e creazione di nuovo locale pompe.

Per le opzioni A e B dovrebbero essere possibili gli sgravi,mentre il dubbio riguarda le innovazioni.

Siete in grado di aiutarmi?

Grazie a tutti

Clicca per allargare...