cari colleghi,



penso che il preliminare sia più importante del rogito, disciplina il rapporto tra le parti in un periodo di transizione, durante il quale può' succedere di tutto....



la legge dovrebbe darci l'obbligo di eseguire tutti i controlli che fa il notaio, dovremmo di conseguenza stilare il preliminare disciplinando tutte le azioni da mettere in atto per giungere il giorno del rogito con tutto chiaro



darci il potere di trascrivere il preliminare, e di trattenere le somme, e di offrire garanzie a terzi per le somme ricevute a titolo fiduciario...



il notaio? ci mette il sigillo



p.s. tutti gli agenti non in grado di lavorare cosi sarebbero automaticamente tagliati... e la nostra professione finalmente avrebbe la valenza che merita

