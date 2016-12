Buonasera a tutti e complimenti a chi ha costruito questo sito, è bellissimo e soprattutto finalmente ho qualcuno con cui parlare di IMMOBILIARE!!!

Ho lavorato come agente in Tecnocasa per ben 4 anni (2004-2008), ero molto giovane e questo lavoro, trovato subito dopo il diploma, mi ha dato enormi soddisfazioni come anche tante sofferenze ma ne ero innamorato e mi ha praticamente formato per la vita. Potete immaginare le giornate intere per le strade di un comune in provincia di Napoli, insomma le ossa te le fai e te le fai belle forti! Il mio errore più grande è stato di aver mollato tutto dopo una pesante discussione con il responsabile del punto vendita (solo 1 anno dopo è fallito anche lui come imprenditore), ed io cambiai strada nonostante varie agenzie che mi conoscevano mi proposero di ri-iniziare con loro; e così dal 2008 ho investito il mio tempo aprendo negli anni a seguire 3 paninoteche che mi ritrovo oggi. insomma morale della favola sono rimasto per tutti questi anni a guardare dall'esterno il lavoro di agente immobiliare senza mai disamorarmi e penso a cosa sarei stato oggi a 32 anni se non avessi abbandonato quel lavoro quel giorno (adesso avrei 12 anni di esperienza nel settore). Da 2 settimane sto cercando di tornare sui passi lasciati tanto tempo fa ma a differenza di quell'epoca mi assale il timore di fallire nel riprendere il giro, sono cambiate tante cose. Ho deciso di vendere le mie paninoteche e lanciarmi come feci all'epoca. 32 non sono 20 ma... voi che mi dite? quale sarebbe secondo la vostra esperienza un giusto passo per riavvicinarmi a questo bellissimo lavoro? grazie

