Ciao a tutti, desidero innanzitutto ringraziare quanti vorranno rispondere a questo mio quesito e a tutti coloro che rendono questo forum utile e facile da consultare.



Vi spiego il problema. Io insieme ad altri comproprietari possediamo 2 case (di modestissimo valore). Da quanto risulta dalle visure catastali le quote dell'immobile A sono suddivise in 48esimi, le quote dell'immobile B in 144esimi, suddivisi in parti uguali su ciascun comproprietario. Nell'immobile A abbiamo 10 comproprietari 2 di questi hanno debiti con Equitalia e le loro quote sono state pignorate ovviamente per debiti pregressi. Nell'immobile B abbiamo 9 comproprietari e di questi 1 ha le sue quote pignorate da Equitalia.



La domanda è: abbiamo trovato un soggetto terzo disposto ad acquistare entrambe le case per 30.000 euro, ci siamo informati con un legale di fiducia che ci ha spiegato che di fatto non c'è alcun problema in quanto il creditore, Equitalia appunto, può vantare dei diritti solo sulle quote dei soggetti che hanno delle pendenze. Si può andare in atto dando ad Equitalia ciò che è suo e procedere quindi alla cancellazione dell'ipoteca contestualmente alla vendita degli immobili. Voi cosa ne dite? Attendo lumi grazie ragazzi!!!!

