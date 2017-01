sicuramente nel caso di nuova richiesta o certificazione di agibilità andranno richiamati tutti i certificati allegati e prodotti con la precedente (collaudo statico, dichiarazione conformità impianti, accatastamento, ammissione allo scarico...).



In caso di compravendita servirà Attestato Prestazione Energetica conforme all'immobile e quindi se si vuol essere precisi, variazione catastale con indicazione corretta delle finestre e delle tramezze "?" (vedi muri divisori?).



Per l'agibilità non credo sia necessaria nuova richiesta, ma può essere utile una

autocerificazione agibilità (introdotta dal Decreto del Fare legge n. 69/2013).

Tale possibilità, consente di ottenere il certificato di agibilità mediante un’autocertificazione del Direttore dei Lavori o di un altro tecnico incaricato, che attestino la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini di rilascio abitabilità. Quindi in più le integrazione delle attestazioni mancanti nella precedente abitabilità, che essendo rilasciata negli anni '70 non credo abbia attestazione del tecnico in merito al superamento delle barriere architettoniche e nuova dichiarazione di conformità rispetto al titolo in sanatoria

Clicca per allargare...