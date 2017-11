..il vecchio, sano ed efficace, porta a porta.



Denigrato, screditato e diffamato da molti colleghi.

Fino a dipingerlo perfino quale pratica disonorevole.

Accusata di essere poco professionale.



Il piu' delle volte, quelli che tra i colleghi sostengono questa tesi, sono degli autentici ciabattini.

Che si vogliono travestire da professionisti.



Invece non vi e' nulla di piu' professionale.



Perche' andare a fare ricerca significa RAPPRESENTARSI.



Ricorda.

Ogni mattina, non c'e' nulla che hai piu' importante da fare, che andare a rappresentarti, andando a reperire i prodotti da vendere.



La ricerca e' piu' importante che ritirare una proposta di acquisto.

Specie quando subordinata mutuo al cento x cento.



Dalle 9 alle 11 non devi esserci per nessuno.

Nella scala reale, delle cose da fare, solo un preliminare con conseguente incasso, puo' battere e o interrompere, lo svolgimento della ricerca.



Rappresentandoti di persona, troverai le notizie migliori, le piu' fresche e di prima mano.

Contatti difficili da reperire per chiunque compresa la concorrenza.



La costanza nell'azione di ricerca fara' il resto.

Rendendo le telefonate a freddo quasi superflue.

Da farle se e quando piove.

Tante saranno le notizie che hai da sviluppare.



L'azione diretta, ti portera' di fisso, una o due acquisizioni al giorno.

Media che puo' sensibilmente aumentare, con quel lavoro di rifinitura e tessitura dei rapporti, inrattenuti con quei contatti reperiti.



Se invece, come i tanti ciabattini presenti sul mercato, ti farai distrarre nella tua azione di ricerca, finirai con loro sulla ruota del criceto.



Correndo, disperdendo risorse ed energie, senza andare da nessuna parte.



Mostrando e proponendo ai tuoi clienti, case che hanno gia' visto, quelle gia' vendute, quelle fuoriprezzo da paura, quelle in vendita da un secolo, oppure quelle invendibili.

