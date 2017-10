Cosa intendi dire esattamente? riguardo la pignorabilità della prima casa ci sono delle norme restrittive, cioè non sempre è fattibile





E se se la aggiudica qualcun altro? Un po' azzardato come consiglio. Quando l'usufrutto và all'asta viene normalmente aggiudicato a un valore molto inferiore a quello reale ... non c'è nessun interesse per un estraneo ad acquistarlo ... salvo voglia farlo per ripicca







Anche la nuda proprietà è pignorabile, così come l'usufrutto. La nuda proprietà è pignorabile ma se c'è un mutuo sopra di valore vicino non vedo chi si prenda la briga di spendere soldi per poi ricavarci nulla visto che andrebbe all'asta e, come nuda proprietà, verrebbe venduta a meno del valore effettivo. Il problema si porrebbe tra dieci anni quando l'ammortamento del mutuo comincerebbe a diminuire il debito ed in effetti questa è una soluzione temporanea al problema.

