acquisto un compromesso registrato il notaio al rogito lo vuole trascrivere con un costo aggiuntivo di 1000 euro e mi dice che la somma non può essere inputata come parte della tassa di registro inoltre mi dice che la trascrizione importa il 3% sulla somma data nel compromesso nel quale risulta essere caparra confirmatoria ergo tassata allo 0,50.essendo il compromesso acquistato solo registrato ha una sua ragione di essere trascriverlo contestualmente al rogito?da luogo a tassazione l'acquisto del compromesso senza alcuna plus minus valenza?

