si

il senso che in 3 o piu' mesi il venditore dovrebbe aspettare l'incerto esito delle pratiche della tua banca quando invece potrebbe accettare altre offerte (per assurdo anche piu' basse )ma sicure. sono i tempi troppo lunghi che fanno da deterrente. poi magari l'immobile è in vendita da molto e il proprietario accetta la tua proposta.

una domanda , se tu avessi un immobile in vendita ed avessi fretta di concludere ,accetteresti la proposta di acquisto (dall'esito incerto tra l'altro)di un acquirente che ti blocchi l'immobile per 4-5 mesi?

