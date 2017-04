Se già tu ti poni il problema...

Ho collaboratori molto giovani e meno giovani.

Non guardo mai l'età nella scelta di un collaboratore.

Però, sono sincero, se devo inserire una persona over 45

preferisco indirizzarmi su chi abbia maturato già esperienza nel settore.

I grandi gruppi scelgono normalmente giovani e giovanissimi

perchè sembrerebbe più semplice insegnare un metodo ad un agente

in erba piuttosto che non ad un veterano e perchè ritengono che

le scarpinate ed il porta a porta non siano adatti sopra una certa età.



Può essere: ho una collega di 53 anni che fa questo lavoro da 30.

É vero, non fa chissà quanta zona, ma centra ogni bersaglio come se

avesse il radar incorporato.



Allora mi domando, sono gli "over" a non saper affrontare il nostro lavoro o siamo noi che non siamo capaci di valorizzare le esperienze pregresse di lavoratori già esperti?

