Ciao a tutti, qualcuno avrà letto la mia vicenda riguardante l'acquisto della casa. Dopo aver parlato con i venditori abbiamo scoperto di essere entrambi stati presi in giro dall'agenzia, nello specifico:

1)ai venditori inizialmente era stata portata una proposta, su un normale foglio (non la proposta da me sottoscritta quindi) di molto inferiore rispetto a quella che io avevo realmente fatto, rischiando di far saltare la trattativa. A causa di questo, i venditori si sono accollati delle spese che se l'agenzia fosse stata onesta mi sarei accollato io.

2)ci hanno raccontato cretinate su cretinate, mettendoci contro, e riferendo le cose totalmente in modo diverso da come le dicevamo noi...e a volte, peggio ancora, non riferivano proprio ciò che gli chiedevamo.

3)si sono presi il merito di aver trovato l'affitto ai venditori, quando invece loro hanno proceduto per conto proprio

4)hanno chiesto provvigioni spropositate, quasi il 6%



Detto questo, io e i venditori vorremmo rivolgerci ad un legale per verificare se ci sia qualche spazio di manovra per procedere tramite vie legali. Secondo la vostra esperienza, possiamo fare qualcosa? Considerate che ancora le provvigioni dobbiamo pagarle e che il rogito avverrà a fine mese, quindi non vogliamo nemmeno rischiare di fare saltare tutto.

