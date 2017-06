A parte il tono "acido" della risposta, che non commento perché leggo che sei un agente immobiliare e quindi ti sei sentito forse un po' punto sul vivo anche tu.. veniamo alle cose importanti.



Ho dato a loro l'incarico perché tramite conoscenza comune mi hanno detto che erano i migliori, e non mi sembrava il caso, sempre per via della conoscenza comune, fare la rompiscatole chiedendo se avevano un contratto con immobiliare.it, e dire "non firmo se non lo mettete là!". D'altra parte, come cliente pagante, davo per scontato un minimo di pubblicità online.



Altra agenzia che mi vende altra casa, non ha esitato a farlo il contratto, su mia richiesta, per pubblicizzare meglio.



Il prezzo me lo hanno consigliato loro, ed escludo sia poco appetibile il mio immobile, sia per vari motivi intrinseci ad esso, sia perché non sono presenti con nessun immobile su quel sito.

