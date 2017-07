Buongiorno Emanuele,

Prima di tutto ti ringrazio per la cortese risposta.

quindi da quello che tu mi stai dicendo non ho vincoli contrattuali.

per essere sicuri ti riporto la mail che ho inviato originariamente all'agenzia:



Buongiorno,



come da accordi le invio con la presente l’autorizzazione alla vendita dell’immobiliare sito in Via XXXXX ad XXXX escluso diritti di provvigione di XXX



Inoltre vi concedo l’esclusiva della vendita dell’appartamento sino al 31 Dicembre 2017.



Cordiali Saluti





successivamente sono intercorse alcune mail, ad esempio ho inviato la planimetria o CE. un'altra mail che ho inviato è stata per abbassare il prezzo di vendita.

Clicca per allargare...