Mi è capitato tempo fa di aver messo in vendita la mia casa. La collaboratrice ha compilato il foglio della incarico..Ha apposto una firma non sua ma del titolare e mi ha dato la mia copia. Fin qui tutto...diciamo...Bene. Ad una proposta di acquisto fatta da alcune persone lei mi chiama per dirmi che finalmente ci sono delle persone interessate ed ha già un acconto in mano. Viene e mi mostra una proposta di acquisto ad un prezzo inferiore a quanto pattuito...inferiore di 10mila euro. Io la guardo e le dico che ..no...Proprio no..E lei lo sapeva. Parlando mi dice il nome del geometra che ha fatto la valutazione ...a ribasso. Esce fuori che io lo conosco ed è lo stesso geometra che anni prima aveva fatto le valutazioni dell immobile...In sede di divisioni con i miei fratelli. Vado di filato dal geometra a chietere spiegazioni ed esce fuori che la propposta di acqusato non è la cifra che mi ha mostrato la tizia della agenzia...Ma quella vera ha 10mila euro in più...e me la mostra. Torno imbufaltai in agenzia... (Molto nota in tutta Italia) e chiedo spiegazioni. ..Non solo. Pretendo che li seduta stante il titolare mi firmi una liberatoria e che depenni ogni incarico. ..pena una denuncia per truffa...Visto che la sua collaboratrice aveva contraffatto un documento e faldificatone la firma. Questo si precipita..firma tutto...Mi consegna tutto...Mentre lei rimane muta impietrita in un angolo. Poi mi rivolgo ad un altra agenzia del luogo..Sempre un franchising molto noto e la vendo. A vendita avvenuta la stessa tipa della altra agenzia telefona agli acquirenti e chiede loro la parcella in virtù del fatto che la casa era stata visionata in prima battuta con la prima agenzia. Gli acquirenti. .che erano stati messi al corrente della accaduto prontamente la gelano e le.intimato di non chiamare più pena una denuncia ai carabinieri. Questa è la serietà di alcune agenzie immobiliari. ..Noto Marchio nazionale..!!!

