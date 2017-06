Ciao a tutti, vorrei avere un chiarimento su una cosa. Situazione: due coniugi sposati in separazione dei beni, uno dei due proprietario di una casa comprata quando ancora non era sposato e usufruendo dell'agevolazione prima casa. Se adesso i due coniugi volessero comprare un'altra casa, il coniuge che non è intestatario di nessun immobile può usufruire ugualmente dell'agevolazione prima casa, anche se questa viene comprata assieme all'altro coniuge che aveva già usufruito della suddetta agevolazione anni prima?

