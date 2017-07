Venditore incauto per non dire temerario, e agente immobiliare al suo pari.

Molto probabilmente (per non dire quasi certamente) il bagno nel sottotetto non è sanabile; quindi a tutti gli effetti a livello catastale l'immobile non è regolare.



Poichè ti è stato venduto un immobile descitto con un secondo bagno al piano sottotetto, il venditore deve provvedere a renderlo tale; ma come ho già scritto la vedo dura.



Perciò, se non è sanabile, devi decidere tu se acquistare l'immobile ugualmente (consapevole di quanto sopra) oppure rinunciare all'acquisto e chiedere in restituzione la caparra versata, raddoppiata, oltre al rimborso delle spese specifiche (eventuale provvigione all'egenzia, spese di registro, iistruttoria e perizia per il mutuo).



Inoltre, visto che mi sembra tu debba saldare con un mutuo, il problema con tutta probabilità ostacolerà la concessione del mutuo, a meno che il perito nopn faccia finta di nulla (ma anche in questo caso la vedo dura per non dire impossibile).

