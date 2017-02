Buongiorno, oggi sono qui a chiedere quanto segue: quanto incide il cambio vertice, nello specifico del direttore, sull'andamento/prosecuzione della domanda di mutuo?



Siamo fortemente preoccupati per il rispetto dei tempi indicati nel preliminare per avere risposta, accettazione o meno mutuo.



A qualcuno é mai capitato qualcosa del genere?

Agenti, ai vistri clienti mai nulla di tutto ciò?



Ringrazio in anticipo per le risposte.

Clicca per allargare...