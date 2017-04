Eccomi di nuovo qui... Dopo varie peripezie la nostra proposta é stata accettata. Nel fine settimana dovremmo stipulare il compromesso e vorremmo aggiungere la clausola che ci tutelerebbe in caso non fosse accettato il mutuo, clausola già presente nella proposta d'acquisto. L'agente immobiliare ha detto che l'ha messa nella proposta,ma non intende metterla nel compromesso dicendoci che sarebbe "illegale" (testuali parole). Non intendiamo firmare alcun compromesso che non comprenda questa clausola anche perché senza mutuo non arriveremmo alla cifra totale. Il perito della banca dovrebbe essere già andato a fare il sopralluogo (uso il condizionale perché non mi fido più molto di quello che ci dice l'agente,infatti abbiamo chiesto conferma alla banca). Vi chiedo consiglio su come comportarci. Grazie!

Clicca per allargare...