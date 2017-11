Ciao a tutti, mi presento sono Totò Lo Monaco e vi scrivo dalla provincia di Catania. Da qualche mese ho aperto una nuova Agenzia Immobiliare presso una via centralissima del paese in cui vivo.



Bene, fino a qua niente di strano ma mi chiedo il perchè ancora oggi ci ostiniamo ad aprire nuove "Agenzie" quando fuori per la via la concorrenza abusiva ci rompe i "marroni", scusate l'espressione ma sono davvero in...issimo...



Come posso ovviare a questo problema...?!? A parte i vecchi sensali, fuori c'è una squadra ben agguerita di fantomatoci procacciatori immobiliari che ci rubano il mestiere e tutti i sacrifici, compreso il cuore che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro per arrotondare i loro sporchi guadagni.



Oggi sono tutti mediatori immobiliari, dal geometra, all'ingegnere, dal ragioniere all'avvocato, dal salumiere al direttore generale dell'ospedale o, peggio ancora dagli agenti immobiliari abusivi...!!!



Cosa ne pensate voi...?!? Come avete risolto il problema...?!? Cosa fanno le nostre Associazioni di categoria per combattere l'abusivismo che circola in giro da parecchi anni...?!?



Grazie, Totò Lo Monaco.

Clicca per allargare...