Mi dispiace sentirle dire queste cose, in fin dei conti lei è ospite in un sito di agenti immobiliari, che giornalmente si prodigano a rispondere alle domande poste da privati che chiedono consigli; se lei ritiene che prendiamo profumati soldi per il "poco o troppo lavoro che facciamo" è libero di chiedere l'abilitazione per diventare un agente immobiliare ed esercitare la nostra così redittizia è facile attività.

Clicca per allargare...