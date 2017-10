Salve ragazzi,vi pongo una domanda su un problema che mi sta dando rogne ultimamente.Sono in trattativa con un signore per l'acquisto di un terreno di circa 5000mq agricolo con un piccolo rudere al centro che misura 4,5 m x5,5 m.partiamo dal presupposto che un paio di signori hanno comprato terreni agricoli adiacenti a quest'ultimo pagandoli rispettivamente 2 e 3 euro al mq.Trattando con il proprietario ,mi dice che vuole 20 euro al mq perché c'è il rudere e quindi è edificabile ; morale della favola vuole 100000 euro in una zona di campagna...

Vi chiedo in primis se secondo voi con un rudere cosi piccolo potrei costruire e fino a quanti mq,e come seconda cosa se devo pagare tutti i 5000 mq come edificabili quando alla fine forse posso costruire solo su una piccola parte del terreno...adesso gli ho detto che ci penserò su...voi come agireste?Il mio comune ancora è privo di piano regolatore.grazie a chiunque mi sappia dare una mano

