Salute a tutti, vado subito al dunque. Qualche anno fa, ho acquistato un piccolo lotto di terreno(1.385 MQ) in una zona residenziale vicino ad un centro commerciale,a due km circa dal centro del paese. All"epoca, la destinazione urbanistica era"zona c" e la speranza che di li a poco sarebbe passata a zona edificabile era tanta. Qualche mese fa però al comune mi é stato detto che tutte le zone "c", in attesa di Piano strutturale, sarebbero state retrocesse a "zone agricole".

Nessuna speranza di poter costruire! Tutti i tecnici che ho contattato mi hanno dato la medesima risposta.

Un amico Geometra che conosce la storia e la posizione dell'immobile, tempo fa mi ha spiegato che sul mio terreno, essendo confinante da due lati con una strada comunale asfaltata, da un lato con una grossa costruzione(un centro revisioni, carrozzeria, gommista e appartamenti al piano superiore)e solo da un lato con un' altro terreno agricolo, mi é permesso costruire una piccola percentuale.

Permesso che sarebbe mia intenzione costruire solo gli 85 mq dei 1385,é vero quello che dice il mio amico?

Vi ringrazio anticipatamente dell"aiuto.

