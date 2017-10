La consegna al rogito non è un termine:termine è la data prevista ( che non è perentoria,se non previsto esplicitamente).Libero al rogito è una condizione non negoziabile,se così previsto nel preliminare,senza l’accordo delle due parti.Le motivazioni per le quali il venditore non vuole uscire al rogito non riguardano l’acquirente.Sara il venditore a doversi preoccupare di liberare per tempo la casa che vende:se a sua volta deve acquistare e la casa nuova non è pronta,il suo problema non deve essere ribaltato ora su @MIRNA 86 Se prometto di acquistare una casa libera al rogito (consegna denaro contro consegna soldi) e il venditore ha firmato,così deve essere.La consegna differita va pattuita dall’inizio.