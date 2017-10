Presumo che il rinvio sia stato non solo consensuale ma "anche sottoscritto" da entrambi, cosa che andrà rifatta se decidete di rinviare nuovamente.



In relazione alla sanatoria, ciò che davvero importa non è quel che dice o pensa il venditore, ma ciò che afferma il notaio.



Se il notaio ha richiesto una relazione tecnica al fine di poter rogitare i casi sono 2:



1 - o il venditore provvede a sanare ciò che non è in regola, mettendo in condizione il perito di preparare una relazione tecnica che permetta poi di rogitare senza alcun problema (e permettendoti di acquistare un immobile a posto sotto tutti i punti di vista), oppure,



2 - il venditore si rifiuta di provvedervi a andate al rogito privi di una relazione tecnica che permetta di rogitare senza alcun problema. In questo caso se il notaio si rifiuta di rogitare, il venditore diventa inadempiente e deve restituirti la caparra raddoppiata. Se invece il notaio rogita ugualmente, ti troverai un immobile non perfettamente in regola e sarai tu a dovervi provvedere successivamente (a tue cure e spese).



Quanto sopra, è ovviamente valido se avete sottoscritto un compromesso in regola con tutti i crismi, ovvero che preveda che l'immobile dovrà esserti "trasferito alla firma del rogito in regola con le norme urbanistiche, catastali, ecc... ", cosa che credo (e spero per te) abbiate fatto.

Clicca per allargare...