Buongiorno a tutti, posso cortesemente chiedervi un parere?

Mio padre a gennaio 2017 è entrato in affitto in un monolocale con cedolare secca, versa 3 mesi in anticipo e accordiamo 3 mesi di preavviso e non 6. Preciso che non aveva conviventi, abitava da solo in questo appartamentino.

Sabato mio padre è venuto a mancare, abbastanza improvvisamente, dopo un ricovero.

Il mese in corso (luglio) è pagato.

Il proprietario vorrebbe trattenersi le mensilità versate perché l'appartamento gli resta vuoto e ci perde soldi...

Da quello che so il contratto decade in automatico perché il defunto non aveva conviventi e al proprietario non spettano altre somme. Sono io in errore o lui? Ha il diritto di trattenere i 3 mesi anticipati? Grazie a chi mi vorrà dare informazioni.

