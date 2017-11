L'assenza dell'agibilta non invalida la vendita , sempre che non fosse stata un requisito richiesto dal promissario acquirente per iscritto durante la proposta o il preliminare a carico del venditore . Di solito viene scritto che viene venduta nello stato in cui si trova , quindi ciccia (come si dice). Nei prestampati delle agenzie c'è la casella con l'opzione presente ,non presente ma che fornira' al rogito , non presente e che non fornirà.

Clicca per allargare...