avrei alcune domande:

1) dovrei fare preliminare, questo va firmato contestualmente sia dai venditori che da me, davanti al notaio??

2)posso chiaramente condizionare l'acquisto al rilascio del mutuo e della conformita urbanistico catastale

3)posso non dare nulla come caparra?

i proprietari stanno ancora pagando il mutuo,in questo caso come funziona per il rogito?

