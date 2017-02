Salve, io e mio marito siamo in comunione dei beni. anni fa ho chiuso un negozio e ho pagato varie cartelle equitalia, mi resta l' ultima, rateizzata, di circa 5000 euro, qualcosa in meno. Non ho mai subito fermi amministrativi, ho sempre pagato per intero o rateizzato. le cartelle sono intestate a me.

mio marito ha una busta paga di circa 1700-1800 al mese e vorremmo chiedere un mutuo di circa 60.000 per acquisto prima casa

Ora, mi chiedo, equitalia sarebbe una pregiudiziale? soldi da parte pochissimi, ma crif di mio marito pulito. potremmo anche intestare la casa solo a lui, o fare la separazione dei beni se risolverebbe il problema. grazie..

