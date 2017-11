Buonasera a tutti

Mi chiamo Chiara e avrei bisogno di un aiuto ed eventuali informazioni.

Purtroppo ci siamo ritrovati in famiglia con una spiacevole situazione.

Mia nonna è morta e io (mia mamma è morta), insieme alle mie tre zie, siamo diventate le eredi.

Nel testamento di mia nonna, per ragioni personali, una zia è stata estromessa dalla divisione della casa, a un'altra è stata "assegnata" una stanza, adibita a negozio-bottega, mentre per il resto della casa va in mano mia e dell'ultima zia.

Quindi in teoria siamo io e due zie per la casa. Chiamiamole zia A e zia B .

La zia A non è molto collaborativa e sta provando a fare le cose aummaumma.

Mentre la zia B , quella scritta nel testamento insieme a me come erede della casa., vuole tenere la casa unita per poi venderla o comunque tenerla.

In queste tematiche scusatemi, sono totalmente ignorante e non ho nessuno che possa consigliarci come potersi comportare.

Quindi perdonatemi se sono un po' confusionaria.



Le mie domande sono:

1) possono fare un contratto da presentare agli eredi senza il consenso di tutti??

2) se hanno chiesto a un geometra di intervenire per dividere la casa, il geometra è realmente utile o meno? La casa è piccola, sono una stanza da letto, una sala, un bagnetto e un angolo cottura.

Dividerla non ha senso, non penso avrebbe molto valore.

3) di "nascosto" o con "loro conoscenze" possono fare qualcosa a nostro discapito per il quale noi (io e zia B) non possiamo più far nulla??

4) fino a quanto ha valore ciò che viene descritto nel testamento di mia nonna??

5) possono in qualche modo raggirare il testamento o modificarlo a loro piacimento??



DAVVERO, vi chiedo scusa, non so proprio dove andare a parare e spero che qualcuno, nonostante la mia storia poco chiara, possa aiutarmi in qualche modo.



Grazie di cuore in anticipo

