Con tutto il rispetto che ho per gli agenti immobliari e per il loro duro ma esaltante lavoro, considerei una coercizione illegale costringere un venditore ad avvalersi obbligatoriamente della loro mediazione...

Se vendo casa, ad esempio, a mio cugino o ad un carissimo amico che conosco da una vita, per quale motivo dovrei passare per uno studio immobiliare?

Clicca per allargare...