Salve a tutti. Chiedo cortesemente un parere.

Vorrei partecipare ad un'asta immobiliare per un appartamento che era oggetto di ipoteca volontaria, poi pignorato nel 2013, con trascrizione a febbraio 2014 per mutuo non pagato alla banca X. l'appartamento ha un unico proprietario e l'asta deriva da questo credito.

qualche mese dopo, sullo stesso immobile è stata iscritta un'ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, a garanzia di un credito della banca y. quest'ultima ipoteca investe anche altri immobili, di proprietà del coniuge e del figlio.

il valore dell'immobile di mio interesse è inferiore sia al credito della banca X sia a quello della banca Y.

se mi aggiudicassi l'immobile, cosa succederebbe con l'ipoteca giudiziale successiva al pignoramento?

mi creerebbe problemi?

grazie

