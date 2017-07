Salve,volevo chiedere alcune informazioni riguardanti la mia situazione.



Sono circa due anni che con la mia compagna stiamo cercando una casa da acquistare dopo aver girato varie agenzie ci siamo affidati ad un agenzia che ci aveva ispirato fiducia,la quale ci aveva detto che si avrebbe occupato di tutto anche se la casa era in mano ad altre agenzie oppure di case all'asta,così il 13 gennaio abbiamo firmato un incarico per mediazione per acquisto immobile della durata di un anno nel quale abbiamo specificato il tipo di immobile che cerchiamo,la zona è il prezzo con specificato che al termine dell'incarico se non si giunge a nessun acquisto pur avendo visionato un numero di immobili pari o superiore a 10 si dovrà pagare un rimborso di mille euro più IVA.

Ì primi mesi mi hanno mandato le foto di due case le quali non ci interessavano e non siamo andate a vedere,nel frattempo gli ho sottoposto io 3/4immobili di mio interesse(in mano ad altre agenzie)uno mi ha fissato un appuntamento per poi disdirlo il giorno prima dicendomi che era già stato venduta(cosa non vera perché dopo 2 settimane e stato ripubblicato l'annuncio)e gli altri mi ha sempre detto che mi avrebbe fatto sapere.

Ormai è da marzo che non sento più l'agente che ci sta seguendo,io nel frattempo ho continuato la mia ricerca e adesso ho trovato la casa che fa per noi senza intermediari, però non so come comportarmi con l'agenzia che ci sta "seguendo",può pretendere la provvigione o il rimborso per le spese(anche se l'unica cosa è stata quella di mandarmi due email con delle foto),o devo aspettare la fine del Mandato?



